Descoberto desenho original do Marquês de Pombal

A imagem original de José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, usada para várias réplicas foi descoberta, em Espanha, pelo galerista luso-francês Philippe Mendes. Revelou que o desenho terá passado antes pelos EUA.



De acordo com um comunicado da Galeria Philippe Mendes, a famosa imagem, da autoria de Peregrino Parodi (1705-1785), serviu de modelo a praticamente todos os desenhos seguintes de Marquês de Pombal, como por exemplo, o quadro com os planos de reconstrução de Lisboa.



A imagem foi feita em sanguínea (tinta vermelha) sobre papel, a partir de um quadro de José de Carvalho e Melo, que na altura era Conde de Oeiras. Este título foi-lhe abribuído por D. José I, como recompensa pelo trabalho desenvolvido na reconstrução da cidade de Lisboa, após o terramoto de 1755. Posteriormente, o secretário de Estado viria a tornar-se Marquês de Pombal.



O desenho está exposto no stand do galerista Philippe Mendes, na Lisbon Art & Antiques Fair ( LAAF), na Cordoaria Nacional, em Lisboa, até 13 de maio. A galeria prevê que a sua aquisição venha a ser disputada por vários compradores, incluindo museus internacionais.