Vencedor de prémio de fotografia criou a imagem através da inteligência artificial

Boris Eldagsen, artista alemão, venceu a categoria criativa dos Sony World Photography Awards com a obra Pseudomnesia: The Electrician. No entanto acabou por recusar o prémio depois de revelar que o seu trabalho foi feito através de inteligência artificial e que apenas pretendia iniciar um debate sobre o futuro da fotografia.



O artista utilizou o seu site pessoal para compartilhar uma declaração onde agradeceu ao júri por ter selecionado a sua fotografia e ajudar a tornar "este momento histórico" aproveitando para questionar se algum "sabia ou suspeitava que a imagem tinha sido gerada através de inteligência artificial".





Os organizadores do prémio admitiram que não foram capazes de identificar que a imagem tinha sido criada através da inteligência artificial.Na mesma declaração o fotógrafo defendeu que "as imagens de inteligência artificial e a fotografia não devem competir entre si para um prémio como este". "São entidades diferentes. A inteligência artificial não é uma fotografia e portanto não aceitarei o prémio", continuou.A utilização da inteligência artificial para a escrita de músicas, redações, notícias, carros que não precisam de motoristas, terapeutas através de chatbox ou até desenvolver a medicina tem sido bastante debatida nos últimos meses e desta forma o artista alemão conseguiu levar também o mundo da fotografia à reflexão.Um porta-voz da World Photography Organisation avançou que antes da premiação o artista tinha confirmado que a imagem era uma "cocriação" sua com recurso à inteligência artificial. Nesta altura Boris Eldagsen terá admitido o seu interesse pelas "possibilidades criativas dos geradores de inteligência artificial" apesar de defender que a "imagem dependia fortemente da sua riqueza e conhecimento fotográfico"."A categoria criativa da competição dá as boas-vindas a várias abordagens experimentais para a criação de imagens, desde radiografias até práticas digitais de ponta", continuou a explicar.Foi devido a esta abertura para a utilização de novas tecnologias e das conversas tidas com o artista que o júri sentiu "que a sua inscrição preenchia os critérios da categoria".No site da World Photography Organisation vai agora ocorrer uma sessão de perguntas dedicadas ao tema a que Boris Eldagsen vai responder uma vez que a organização reconhece "a importância do assunto e o impacto na criação de imagens".