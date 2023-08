No passado domingo, dia 20 de agosto, entrou em vigor a nova Lei da Saúde Mental. Uma das medidas mais aplaudidas pelos especialistas é o fim do prolongamento automático do internamento dos chamados inimputáveis - pessoas com um diagnóstico de doença mental grave que estão a cumprir pena mas integrados numa unidade de psiquiatria - e a sua consequente libertação depois de cumprido a sentença prevista. No entanto, teme-se que a falta de estruturas especializadas e de acompanhamento deixem estas pessoas numa situação de fragilidade.