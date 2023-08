Rita Cordovil: “A autonomia das crianças tem vindo a diminuir a cada geração”

Nos países nórdicos onde há neve e frio, as crianças estão mais habituadas a ir a pé para escola do que nos países do Sul como Portugal e Itália. Aqui, recorda a professora da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa, os pais estacionam os carros à porta das escolas secundárias para os filhos não irem sozinhos. Rita Cordovil alerta que a cada geração que passa a autonomia e independência na mobilidade das crianças se tem vindo a perder e que isso vai fazer com que tenham mais dificuldades em tomar decisões quando crescerem. Os pais superprotegem os filhos e muitas vezes não os deixam brincar livremente.

Porque é que as crianças portuguesas estão cada vez menos autónomas?

Porquê?

Quais são as consequências?

Qual foi a conclusão?

Têm de cair?

Podia dar exemplos de como está a diminuir essa autonomia?

Qual é a importância dessa brincadeira livre?

Porque não lhes dão autonomia?

Esse medo pode ser controlado com a regra dos 17 segundos? Pode explicar?

Outra área que estuda é a mobilidade e a autonomia e Portugal é dos piores países nessa área?

Que motivos há por trás disto?

Quais?

Qual é a idade certa para ir a pé para a escola?

Quando falamos de mobilidade, as escolas têm um papel. Acha que a educação física é desvalorizada?

Vivemos numa sociedade que tem uma forte aversão ao risco. Os pais, desde que engravidam, começam a ser bombardeados sobre que estímulos dar à criança para que ela se torne um adulto brilhante e há um grande ênfase nas competências cognitivas. Depois, a criança nasce e aparecem aquelas coisas loucas dos produtos da indústria da segurança infantil, como joelheiras para quando gatinha. Tem a ver com ideia de "coitadinha, a criança não se pode magoar". E há a perceção de que controlamos o desenvolvimento, mas o desenvolvimento não é como a receita de um bolo. Os pais estão a fazê-lo com a melhor das intenções, mas adiam demasiado a autonomia. A autonomia dá trabalho.Hoje há um desequilíbrio nas horas de trabalho dos pais, que chegam exaustos a casa. Se começarmos pela autonomia a comer, por exemplo, a criança já consegue usar a colher e comer sozinha. Mas o que vai acontecer é que, no início, salpica tudo, paredes, ela própria. A decisão mais fácil é serem os pais a dar a papa. Mas a decisão mais acertada é deixar a criança fazer porcaria, porque ao longo da vida aprendemos fazendo porcaria. Tomamos decisões mais ajustadas se nos deixarem experimentar o mundo.Fizemos um estudo no laboratório com bebés que obteve conclusões muito interessantes. Tentámos perceber o que distingue os bebés que já sabem agir de forma adequada numa situação de risco dos que não sabem. Ou seja, neste caso um bebé quando se aproxima a gatinhar de um precipício real ou de um com água [os bebés estão numa plataforma e seguros por um arnês], o que distingue aqueles que param dos que avançam.O que percebemos em estudos deste género é que os bebés que tomam as decisões mais ajustadas são aqueles que já têm mais experiência a gatinhar, já experimentaram o mundo. Os bebés têm de ter tempo de chão, não podem estar sempre presos no carrinho. Veem-se nos centros comerciais, crianças de 4 e 5 anos num carrinho. Não é preciso, elas conseguem andar.Têm de cair. Como é que começámos a andar? Foi depois de cair imensas vezes. Os pais têm de os deixar cair porque isso é importante. É claro que correr riscos não é o mesmo que abrir as varandas do 9º andar ou deixá-los sozinhas na piscina. As casas têm de ser pensadas para as crianças poderem explorar, não é a prendê-las em cadeirinhas ou em parques.O professor Carlos Neto diz uma coisa muito engraçada: "Uma criança saudável tem de ter os joelhos esfolados." E hoje em dia isso não é valorizado. As crianças já não sobem às árvores. E se um pai deixa uma criança subir às árvores, tem os outros a dizer: "Olhe, o seu filho está no cimo da árvore." Isto aconteceu-me. Há um julgamento social.As crianças têm agendas mais preenchidas que os adultos, com tantas atividades. Quando têm liberdade para brincar nos parques infantis os pais dizem: "Não subas ao escorrega, não te sujes." Se não se confrontam ali com o risco, que é um ambiente relativamente controlado, quando vai ser? Há parques infantis onde vemos os pais a fazer mais atividade física do que as crianças, porque estão ali a empurrar o baloiço quando já não precisam.Têm medo que eles se magoem, mas o risco é necessário. É mais fácil falar dos acidentes, daquele que partiu o braço, do que contabilizar as coisas positivas. Ou seja, o que ganharam em autonomia ao conseguir tomar decisões, ou em autoconfiança por terem conseguido subir à árvore. A perda de autonomia vê-se até quando vemos jovens a chegar à universidade de carro com os pais. E não será certamente porque o pai trabalha lá ao lado. Vê-se pais no dia da matrícula na universidade... A autonomia das crianças e jovens tem vindo a diminuir de geração em geração. É certo que as cidades estão muito diferentes, são desenhadas para os carros, mas é possível.Num dos projetos em que participámos, andámos pela Europa a ver boas práticas e uma das coisas que os noruegueses nos mencionaram foi a regra dos 17 segundos. "Digam aos pais e professores para quando querem dizer ‘não’ às crianças – há esta sociedade do "não": "não subas, não te sujes, cuidado" – esperem 17 segundos e olhem à volta. Depois de analisar se é mesmo preciso dizer ou fazer isso, é que agem." É preciso que as crianças testem os limites, resolvam os problemas sozinhas, tomem as suas decisões. Não podemos fazer tudo por eles e aos 18 anos dizer: "Agora vai tomar decisões sozinho e já podes votar."Ao longo do tempo tem havido um decréscimo na independência e na mobilidade das crianças. Em 2012, fizemos parte de num estudo com 16 países, feito pelo Policy Studies Institute, em que perguntámos aos pais como é que os filhos iam para a escola. O que percebemos é que em Portugal. a geração destes pais, que tinham filhos com 8/9 anos, na idade deles só 9% ia de carro para a escola, e quase 90% a pé. Já os filhos deles, quase 60% iam de carro e cerca de 35% a pé. Mas dados mais recentes de outro estudo que fizemos agora, com a Federação Portuguesa de Futebol, mostra que piorou – 75% das crianças iam de carro e 11% a pé.Há um paradoxo que se vê no estudo de 2012. No ranking de independência e mobilidade Portugal ficou em 14ª ex aequo com Itália, só ultrapassados pela África do Sul. Os países do Norte da Europa dão mais autonomia às crianças. Onde neva, faz frio, o clima não é favorável a andar na rua, a criança de 6 anos deve ir sozinha, porque promove a autonomia. Em Portugal, choveu há dois dias, há poças na estrada, a mãe leva-o de carro porque o menino tem de chegar a horas à universidade. Damos desculpas.O trânsito. É certo que há mais acidentes em Portugal, mas também os há dentro do carro. Mas há outra questão que é o medo dos estranhos. O que distinguia as razões dos países do Norte dos do Sul era o medo dos estranhos. Mas se a criança se perder tem de saber a quem vai pedir ajuda. É contraproducente ter medo de todas as pessoas que estão na rua. Também temos a influência do caso Maddie e do caso Rui Pedro que fizeram com que uma geração de pais ficasse com muito medo do que pode acontecer às crianças. A juntar a isto temos canais a passar em loop estes casos. Há uma grande discrepância entre o que é a segurança real e a perceção da segurança.É a pergunta que me fazem sempre e a que não é possível responder. Depende da criança, do percurso para a escola, de inúmeros fatores. Se as cidades estivessem desenhadas como deve ser, era possível a partir dos 6 anos. Felizmente há cada vez mais iniciativas, de fechar ruas a carros ou de criar os comboios de bicicletas. Depois parece que hoje temos muito os dois extremos. O bom senso ficou diluído. Há pais que quase querem ter um Iron Man com 2 anos, puxam demais e há outros protegem tanto que não brincam com objetos mais afiados do que uma bola. Tem de haver um equilíbrio.A educação física não funciona tão bem como devia no primeiro ciclo. Nessa altura, em muitas escolas, é o professor titular que dá educação física. E muitas vezes não dá... É muito importante haver educação física estruturada, As crianças têm de ter uma estimulação pensada para desenvolver as capacidades motoras, tem de ter orientação e feedback na aquisição das habilidades motoras fundamentais como correr, saltar ou lançar. A educação física devia assumir um papel ainda mais importante.