Quem é Sombr? O jovem artista que “experimenta” as músicas no TikTok antes de as terminar

Natural de Nova Iorque e nascido a 5 de junho de 2005, Sombr alcançou sucesso pela primeira vez no TikTok em 2022. Três anos depois contou com duas entradas na Billboard Hot 100, a sua música “Back to Friends” foi uma das mais ouvidas no Spotify e foi indicado para o Grammy de Artista Revelação.

Se tem TikTok e se já passou horas a fazer scroll na aplicação talvez tenha ouvido dez ou quinze segundos das canções de Sombr. O jovem de 20 anos, que segundo a Billboard é um dos artistas com maior crescimento no último ano nos Estados Unidos, acumula quase cinco milhões de seguidores na plataforma que ele utiliza para testar a sua música antes de a terminar.

Ao podcast de música "Switched On Pop”, o cantor e compositor revelou que partilha o refrão das suas músicas no TikTok para as “testar”. Se os utilizadores gostarem, ele termina e lança a faixa completa. “Todos os meus hits são criados no processo de ficarem virais, porque nunca termino as músicas. Coloco o refrão online e sou capaz de fazer um teste A/B [utilizado em marketing] com a música. Depois, se gostar da reação, termino e lanço”, explicou o artista, cujo nome verdadeiro é Shane Michael Boose.

Tal como alguns artistas da Geração Z, Sombr, natural de Nova Iorque e nascido a 5 de julho de 2005, alcançou sucesso pela primeira vez através do TikTok com as suas músicas melancólicas que relatam histórias de amor não correspondido. Em 2025 teve duas entradas na Billboard Hot 100, a música “Back to Friends” foi uma das mais ouvidas no Spotify e foi indicado para o Grammy de Artista Revelação. Com a sua estética de artista de rock and roll dos anos 70, vestido de cabedal e com calças à boca de sino, a sua lista de referências inclui artistas intemporais como Jeff Buckley, Rolling Stones e Bob Dylan.

No verão de 2022 Shane, na altura com 17 anos, começou a lançar as suas próprias faixas de pop alternativo em plataformas de streaming. A canção “Caroline”, que escreveu e produziu, viralizou no TikTok poucas horas depois do seu lançamento e rapidamente o seu telemóvel ficou inundado com pedidos de produtoras a quererem representá-lo. Entretanto, assinou pela Warner Records. Pouco tempo depois, abandonou a escola. Estava no equivalente ao 11º ano e estudava na escola secundária de LaGuardia, de música e artes, uma das mais conhecidas nos Estados Unidos por exportar talento e alguns alumni incluem o ator Al Pacino, Timothée Chalamet e a rapper Nicki Minaj.

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Rapidamente trocou a "cidade que nunca dorme" por Los Angeles. No verão de 2023 lançou o seu EP “In Another Life”, mas foi a 27 de dezembro que divulgou a música que o catapultou pata a fama. Inicialmente “Back to Friends” não recebeu muita atenção, mas assim que o TikTok a descobriu, viralizou. Na primavera seguinte, em 2024, já se tinha tornado num sucesso no top 10 de vários países da Europa e alcançou o primeiro lugar nos charts nos Estados Unidos. Já foi reproduzida mais de mil milhão de vezes no Spotify e utilizada em mais de 800 mil vídeos no TikTok.

Desde então as suas músicas têm enfrentado um destino semelhante. “Undressed” contou com mais de 800 milhões de reproduções e “12 to 12” com mais de 500 milhões no Spotify. O seu primeiro álbum "I Barely Know Her" foi lançado em agosto de 2025 e conta com as suas canções mais virais como "Back To Friends", "Undressed" e "12 to 12".