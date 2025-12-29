Paulo Cardoso: “Atendi a mulher de um candidato presidencial”

Licenciou-se em Química, estudou Belas Artes, tornou-se astrólogo, fez milhares de mapas astrais, mas teve de parar. Dedicou-se à pintura, sem nunca abandonar a astrologia. Pelo 30.º ano consecutivo, acaba de publicar o guia astrológico para 2026.

Uma amiga deu-lhe uns livros que ensinavam a fazer o cálculo do mapa astral e a interpretá-lo e Paulo Cardoso, então com 20 e poucos anos (hoje tem 72), fez o seu horóscopo. Inquietou-se ao ver que tudo batia certo. Dedicou-se à astrologia e foi dos primeiros que vimos na televisão a falar sobre os signos, os ascendentes e os planetas que nos definem a personalidade. Em quase quatro décadas, deu cerca de 30 mil consultas, mas há 10 anos parou, porque “estava a dar em doido” – levava os problemas das pessoas para casa. Apesar de ter deixado o consultório, Paulo Cardoso – que diz ter muitas afinidades com Fernando Pessoa, que também era astrólogo e que previu a sua própria morte – continua ligado à astrologia, através dos cursos e dos livros, mas está mais dedicado à pintura. Integra o Artfacts, agremiação mundial de pintores, que estabelece rankings e cotações. Este ano está com uma subida de 11,58%.