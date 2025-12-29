Sábado – Pense por si

Entrevistas

Paulo Cardoso: “Atendi a mulher de um candidato presidencial”

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Licenciou-se em Química, estudou Belas Artes, tornou-se astrólogo, fez milhares de mapas astrais, mas teve de parar. Dedicou-se à pintura, sem nunca abandonar a astrologia. Pelo 30.º ano consecutivo, acaba de publicar o guia astrológico para 2026.

Uma amiga deu-lhe uns livros que ensinavam a fazer o cálculo do mapa astral e a interpretá-lo e Paulo Cardoso, então com 20 e poucos anos (hoje tem 72), fez o seu horóscopo. Inquietou-se ao ver que tudo batia certo. Dedicou-se à astrologia e foi dos primeiros que vimos na televisão a falar sobre os signos, os ascendentes e os planetas que nos definem a personalidade. Em quase quatro décadas, deu cerca de 30 mil consultas, mas há 10 anos parou, porque “estava a dar em doido” – levava os problemas das pessoas para casa. Apesar de ter deixado o consultório, Paulo Cardoso – que diz ter muitas afinidades com Fernando Pessoa, que também era astrólogo e que previu a sua própria morte – continua ligado à astrologia, através dos cursos e dos livros, mas está mais dedicado à pintura. Integra o Artfacts, agremiação mundial de pintores, que estabelece rankings e cotações. Este ano está com uma subida de 11,58%.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casamento Fernando Pessoa Helena Vieira Portugal Lisboa Carcavelos Porto Hospital de São Luís SIC Caras SIC Rádio e Televisão de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

Menu shortcuts

Paulo Cardoso: “Atendi a mulher de um candidato presidencial”