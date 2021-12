Ken Follett: 'Não hesito em roubar a ideia de outro'

Com 40 anos de escrita, ainda fica nervoso – mas não com acusações de apropriação cultural. À SÁBADO, Ken Follett fala sobre o mais recente Nunca, um thriller sobre a Terceira Guerra Mundial.

Escreve todos os dias entre as 6h30 e as 16h, hora a partir da qual lê emails, dá entrevistas e começa a pensar em beber um copo de vinho. Não entende Gabriel García Márquez, que escrevia de manhã e lia à tarde. Diz que já leva três anos para escrever cada livro, não imagina o que seria só escrever de manhã. Tem 36 livros publicados, todos bestsellers. O mais recente, Nunca, é um thriller que põe a Terceira Guerra Mundial em cima da mesa – na Casa Branca, numa carrinha carregada de refugiados do Chade ou na China.





Sentiu a pandemia como gatilho para escrever este livro?



O facto de a raça humana estar em perigo criou uma atmosfera, sim. Não é só a pandemia, é a crise nuclear e até as alterações climáticas – qualquer uma dessas coisas podia limpar a natureza humana da face da Terra e isso criou uma atmosfera que permitiu criar o Nunca.