Isabela Figueiredo: “Os portugueses aceitam ser tratados como crianças”

Viver sozinha dá-lhe o tempo para observar o mundo. “As pessoas que vivem sozinhas com os animais pensam durante muitas horas e observam muito. Sou curiosa.” Além disso, explica que não está aqui para agradar ninguém, nem para ficar caladinha. Isabela Figueiredo, escritora que acaba de ser nomeada para o Femina Estrangeiro – prémio francês que já distinguiu autores como Amos Oz, Julian Barnes ou Ian McEwan –, com o romance Caderno de Memórias Coloniais [2009], acusa os portugueses de serem demasiado obedientes. Com três livros publicados, prepara-se para terminar o próximo, que será sobre animais e trabalho. “São assuntos muito importantes para mim.” Escolhe sempre temas difíceis, como o colonialismo – que retrata não apenas a época dourada, mas também a opressora – ou a vida dos gordos, que são sempre discriminados. “Eu sentia-me negra.”





Foi nomeada para o Prémio Femina Estrangeiro, com Caderno de Memórias Coloniais. Como se sente com a nomeação – é um reconhecimento da sua obra?



Não sinto nada de especial. É bom ser nomeada, mas é só uma nomeação. É indiscutível que é o reconhecimento de uma obra, mas não me foi atribuído nada e não influencia em nada a minha criação. Se eu não fosse nomeada para prémio algum, continuaria a escrever aquilo que acho que tenho de escrever. Digo sempre que não sou uma escritora para receber prémios.