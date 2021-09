Jaime Nogueira Pinto: “A China recruta como agentes antigos ministros e empresários”

China e Estados Unidos estão num início de um confronto que promete dominar os próximos anos. De um lado está a potência ainda hegemónica. Do outro a força desafiante, que quer assumir o lugar que considera seu. Para Jaime Nogueira Pinto, historiador, politólogo e empresário, este é o mais recente e ainda embrionário conflito entre grandes potências pela hegemonia mundial. E um dos sete que se dedica a analisar profundamente ao longo das 430 páginas de Hegemonia - 7 Duelos pelo Poder Global, o seu mais recente livro que é colocado à venda esta terça-feira, 28 de setembro. Partindo da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, percorre os restantes duelos históricos do poder global - Roma versus Cartago; Carlos V contra franceses, protestantes e turcos; França versus a Grã-Bretanha no século XVIII; a Alemanha contra todos na primeira metade do século XX; a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética - até chegar ao confronto atual, mostrando que em todas elas estiveram os chamados primeiros motores da ação humana: o medo, a glória e a cobiça dos chefes e dos povos.





Apenas? [risos] Entre as guerras púnicas que são o início das ascensão imperial de Roma e as guerras do Carlos V, no século XVI, praticamente não há nenhuma tentativa de hegemonia. Não há nem faz sentido. É uma época fragmentada. Até ao século V é o Império Romano que subsiste e depois entramos num período, a idade Média, de grande fragmentação política e territorial. Não acontecem tentativas mais ou menos estratégicas, determinadas e conscientes para a hegemonia. A lógica é essa: as lutas pelo poder e pela hegemonia. Ou seja, pelo poder global, seja num espaço que era o espaço dos gregos, a própria comunidade helénica, seja no espaço do mediterrâneo, que é a luta de Roma contra Cartago, quer a partir do século XVI no espaço europeu e depois dos domínios ou dependências europeias.