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Desporto

Mundial 2026: Qual a canção ideal para cada jogador

Álvaro Costa 08 de junho de 2026 às 23:00

Especialista em cultura pop, Álvaro Costa fez para a SÁBADO a playlist deste Mundial. Para Diogo Costa vai The Wall, dos Pink Floyd. E qual será a música apropriada para Cristiano Ronaldo ou Messi?

Com o inesquecível Mundial de 1966, o denominado “Beatles”, inicia-se uma nova era: a da televisão, e a consequentemente integração no crescente mundo da cultura pop. Com os Temptations e Get Ready, Eusébio mostra-se ao mundo! Desde então podemos criar “videoclips” de qualquer Mundial.

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