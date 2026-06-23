Sábado – Pense por si

Entrevistas

Domingos Xavier Viegas: "Ainda vemos muitas pessoas a enfrentar o fogo de calções e chinelos"

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23 de junho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Com muita carga combustível, como em Leiria, podem surgir os incêndios não combatíveis. Domingos Xavier Viegas dirige o Centro de Estudos de Incêndios Florestais e começou a estudar o fogo em 1985.

Licenciou-se em engenharia mecânica com especialidade na engenharia do vento, mas foi o fogo que chamou a sua atenção. Aos 76 anos, o diretor do Centro de Estudos de Incêndios Florestais, da Universidade de Coimbra, dedica-se a investigar a forma como o fogo se comporta em vários tipos de território e de condições climáticas numa tentativa de prevenir grandes incêndios e proteger as populações

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Domingos Xavier Viegas: "Ainda vemos muitas pessoas a enfrentar o fogo de calções e chinelos"