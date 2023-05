Jostein Gaarder: “O maior desafio filosófico é como podemos preservar o planeta”

Tornou a filosofia simples e acessível a adolescentes com o livro que bateu recordes de vendas. Quando escreveu o bestseller queria apenas encerrar o capítulo da filosofia. O então professor Jostein Gaarder nunca imaginou que chegaria a países como China – onde continua no top de vendas –, Japão, Mongólia ou Portugal. Com 70 anos, recorda que ainda hoje recebe emails sobre O Mundo de Sofia, editado em 1991 e que em Portugal já vai na 36ª edição. Tem novo livro, mas desta vez não analisou as ideias de filósofos como Descartes ou Kant, mas explora a sua visão do mundo e as perguntas que gostaria de fazer no futuro. A principal: será que vamos conseguir proteger o planeta?