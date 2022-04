Micaela: 'Sinto-me culpada pelo que aconteceu ao João'

A SÁBADO falou com a mulher mistério que os pais de João Carreira acreditam que influenciou o filho e o levou a planear um atentado. Micaela recusa ser a autora moral do plano, mas admite que o facto de ter rejeitado o jovem o tenha perturbado e que ele possa ter feito tudo para lhe agradar.

A SÁBADO descobriu, dois meses depois de João Carreira ter sido detido por suspeita de planear um atentado terrorista na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uma figura que pode ser chave no caso. Micaela, 21 anos, seria a paixão secreta do estudante, que os pais acusam de o ter influenciado e viciado em vídeos de assassínios em série. A SÁBADO esteve com ela no passado sábado, 2 de abril, no apartamento onde vive com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo, em Lisboa.