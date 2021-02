“Antes de Quem Sai aos Seus estava na penúria”

Ele é naturalmente simpático e engraçado. Nascido no Canadá, ganhou fama como ator na série de televisão Quem Sai aos Seus antes de passar para o cinema. Diagnosticado com Parkinson aos 29 anos, recusou deixar que a doença lhe definisse a vida. Continuou a representar e no fim do ano passado lançou o seu quarto livro de memórias.





Cresceu numa casa com quatro irmãos. Quão cedo na sua vida soube que queria ser ator?

É curioso, é difícil isolar a parte da representação em si. O meu pai estava no exército, por isso a vida era bastante simples. Mas eu levava uma [forte] vida de fantasia. Assim, ao longo dos anos, desenhei muito, pintei, escrevi histórias, toquei em bandas – estava sempre a fazer esse tipo de coisas. Quando estava no 11º ano, a Canadian Broadcasting Corporation precisava de um miúdo para um programa televisivo, e eu fui só por gozo. Mas, ao mesmo tempo, tinha a certeza de que ficaria com o papel. Nem liguei ao facto de que outros 20 miúdos também tinham feito audições. Queria muito representar. Fazia teatro à noite, fazia séries ou minisséries televisivas e pequenas aparições em vários programas e anúncios. Deixei a escola e fui para os Estados Unidos em abril de 1979, com 17 anos.