Valor dos reembolsos de IRS desce 10%

As famílias vão receber este ano reembolsos de IRS 10% mais baixos em média do que no ano passado, além dos atrasos causados pelas restrições decretadas pela covid-19, segundo simulações da Deloitte ao Negócios.

Com um mês da campanha de IRS praticamente concluído, foram submetidas quase 2,6 milhões de declarações de IRS e há contribuintes que já receberam reembolso, garantiu ao Negócios fonte do Ministério das Finanças, sem precisar quantos ou em que montantes.



Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.