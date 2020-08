Tudo o que está nesta cama é alugado

ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de julho de 2020.

Quando chega ao quarto de um hotel e olha para a cama de lençóis brancos e impecavelmente engomados, provavelmente nunca pensou que aquela roupa é alugada. Antigamente, a hotelaria tinha as suas próprias lavandarias, mas esse modelo está ultrapassado. O melhor negócio, sobretudo para os hotéis mais pequenos, é alugar os lençóis, as fronhas e as capas de edredão, assim como as toalhas de casa de banho, roupões de spa e a roupa de mesa: toalhas, guardanapos e individuais.A Elis é líder na Europa em outsourcing de roupas para a indústria hoteleira. O grupo francês, fundado em 1968, faz o aluguer-manutenção da roupa e dos atoalhados a hotéis e a outros setores de atividade – saúde, indústria, comércio e serviços. Oferece roupa de camas e casas de banho, vestuário de trabalho, instalações sanitárias, proteção dos solos, bebidas e até controlo de pragas. A operar em 25 países europeus e em três na América Latina, a Elis tem 50 mil profissionais em 440 centros de produção e de serviços, e em 2019 contabilizou 1.100 milhões de euros de EBITDA (lucro antes de impostos). Em Portugal, recorre a 800 colaboradores para servir mais de 20 mil clientes, segundo o site da empresa.