nas profissões com os salários médios mais baixos que os trabalhadores ficaram mais sujeitos a perder o emprego, levando a salários ainda mais baixos.

Entre o primeiro e o terceiro trimestres deste ano, revela o jornal Público através dos dados do INE,os empregos com os salários mais baixos foram os que viram maiores reduções do nível de emprego do que o resto da população - 1,4% nos primeiros seis meses da pandemia.A categoria dos "trabalhadores não qualificados", que é aquela com o salário líquido médio mais baixo (585 euros), registou uma redução do número de empregos de 11,4%.