A taxa de desemprego permaneceu em 7,8% na Zona Euro, mantendo-se assim em mínimos de outubro de 2008.

A taxa de desemprego estabilizou nos 7,8%, em fevereiro, na Zona Euro, revelou esta segunda-feira, 1 de abril, o Eurostat. A taxa de desemprego manteve-se assim no nível mais baixo desde outubro de 2008. Já na União Europeia a taxa de desemprego manteve-se em 6,5%, nível mais baixo desde que o Eurostat começou a fazer estas estatísticas (janeiro de 2000).



Esta taxa de desemprego significa que há mais de 16 milhões de pessoas desempregadas na União Europeia, destas, 12,7 milhões são da Zona Euro.



As taxas de desemprego mais baixas foram registadas na República Checa (1,9%) e na Alemanha (3,1%). Do lado oposto está a Grécia, cujos últimos dados apontam para que a taxa se mantenha em torno dos 18% (o último valor divulgado é de dezembro).



Em Portugal, a taxa de desemprego desceu para 6,3%, em fevereiro, o que corresponde a um mínimo de 2002.