TAP tem novembro com o maior número de passageiros de sempre

A companhia aérea nacional, a TAP, transportou em novembro um número recorde de passageiros para este mês. A 31 dias do final do ano, a transportadora aérea já ultrapassou mesmo o total atingido no ano passado - sendo que dezembro é dos meses mais ativos, na linha de agosto.

A TAP transportou 1,25 milhões de passageiros em novembro, mais 129 mil, ou 11,5%, que em igual mês do ano passado. A taxa de ocupação dos voos também aumentou: 2,1 pontos percentuais em relação ao novembro do ano anterior. No acumulado do ano, esta taxa encontra-se agora nos 80,5%.

O crescimento não exclui nenhuma geografia. Portugal, resto da Europa, América do Norte, Brasil e África, todas estas regiões captaram mais passageiros no penúltimo mês do ano do que no período homólogo. Contudo, é na América do Norte que o aumento é mais pronunciado, de 53%. Portugal cresceu 9% e o Brasil recuperou 2%.

Olhando ao horizonte do ano, TAP já transportou 15,8 milhões de passageiros, mais 1,1 milhões, ou 7,7 %, comparativamente a 2018. A "companhia já igualou, assim, o total de passageiros transportados o ano passado, isto quando ainda falta o mês de dezembro, um dos mais fortes do ano em termos de procura", afirma a empresa, através do comunicado enviado à imprensa.