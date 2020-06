Super Bock vai despedir 10% dos trabalhadores do grupo

O Super Bock Group, que inclui também as marcas Vitalis, Pedras Salgadas ou Frutea, entre outras bebidas, decidiu avançar com "um reajustamento que afetará cerca de 10% da força de trabalho em diferentes áreas da organização", num processo que arranca já em junho.

A decisão foi comunicada esta tarde à Comissão de Trabalhadores e aos cerca de 1.300 trabalhadores do grupo sediado em Leça do Balio (Matosinhos), com a promessa de um programa de apoio que inclui "condições acima do quadro legal e um programa de ‘outplacement’ e formação focados na empregabilidade".

"A realidade atual é complexa e inédita e, num mundo cada vez mais volátil, a prioridade do Super Bock Group é, e será sempre, a sustentabilidade da empresa, adequando de forma contínua a sua estrutura às necessidades atuais e futuras do negócio", frisa o grupo liderado por Rui Lopes Ferreira.

Numa nota enviada às redações, a cervejeira fala numa "significativa redução da atividade" provocada pela covid-19 e num "cenário de recessão previsto para o futuro próximo", que obrigam a reajustar o quadro de pessoal para "defender e proteger a sustentabilidade do grupo".

O Super Bock Group destaca, em particular, o canal de vendas que inclui os bares e a restauração (Horeca), que representa cerca de 70% do mercado de bebidas em Portugal. Forçado a uma paragem de perto de dois meses e mantendo ainda "constrangimentos" à atividade normal, os efeitos da pandemia "vão prolongar-se e continuar a ter um significativo impacto no desempenho" da empresa.