"A publicação da lista atualizada dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias, suspensa por efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, será retomada com a entrada em vigor de legislação específica que o preveja expressamente".



Era era a mensagem que se encontrava em agosto de 2018 na página da Caixa Geral de Aposentações (CGA), em vez da lista com o nome dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias. Quase um ano depois, continua a surgir a mesma mensagem.