A Ryanair vai mudar novamente as regras de embarque. Após a nova política de bagagem – que impede que passageiros sem embarque prioritário levem mais que uma mala de mão pequena na cabine –, a companhia aérea irlandesa vai alterar as normas de check-in. A partir de 13 de Junho quem não tiver bilhete prioritário só poderá fazer check-in 48 horas antes do voo – quando anteriormente podia fazê-lo quatro dias antes.

Esta alteração vai afectar qualquer voo a partir de dia 13 de Junho, mesmo que o passageiro tenha comprado o bilhete antes das novas mudanças, avança o The Guardian.

Caso o passageiro queira pagar pelo check-in prioritário (€4 por voo, mais a escolha de lugares cujo preço varia), pode fazer o check-in e reservar os lugares até 60 dias antes do dia do voo.