Rui Teixeira nomeado CEO interino da EDP Renováveis

O Conselho de Administração da EDP Renováveis (EDPR) "decidiu nomear como novo membro da comissão executiva e administrador delegado mancomunado o Eng. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira, o qual é designado como responsável para coordenar os trabalhos desta comissão e pela interlocução com a EDP – principal acionista da EDPR", anunciou a empresa num comunicado divulgado na madrugada desta terça-feira na CMVM.

"A equipa de gestão da EDPR mantém-se em funcionamento inteiramente normal e a exercer as suas funções com o seu habitual e sereno sentido de missão para a criação de valor sustentável para os seus acionistas, nomeadamente no que respeita à execução da Agenda Estratégica 2019-2022 apresentada ao mercado em março de 2019 e a cujos objetivos continua inteiramente e inadiavelmente vinculada", acrescenta.

A decisão foi tomada no âmbito de um processo judicial em curso relacionado com a atividade da EDP – Energias de Portugal, a qual detém 82,6% do capital da EDPR.

Recorde-se que o presidente do conselho de administração da EDPR, António Mexia, e o vice-presidente e CEO, João Manso Neto, foram ontem notificados sobre a aplicação da medida de coação de suspensão do exercício de funções na gestão ou administração em empresas do Grupo EDP, mantendo-se o processo em fase de inquérito.



Em substituição de Mexia foi nomeado, interinamente, Miguel Stilwell d'Andrade.