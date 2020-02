A Rolex escolheu o realizador Spike Lee, a encenadora Phyllida Lloyd, o ator e compositor Lin-Manuel Miranda e a artista Carrie Mae Weems como mentores no Programa Rolex 2020-2021.

Ao longo de dois anos, cada um estará em colaboração com um jovem artista. Spike Lee escolheu trabalhar com Kyle Bell, 33 anos, dos Estados Unidos da América; a realizadora e encenadora britânica Phyllida Lloyd com Whitney White, 33 anos, dos Estados Unidos da América; e a artista americana Carrie Mae Weems com Camila Rodriguez Triana, 34 anos, da Colômbia. Miranda irá escolher o discípulo nas próximas semanas.

O Programa Rolex Mentor e Discípulo foi criado em 2002 e une jovens artistas a profissionais reconhecidos de várias áreas. Desde 2002, foram reunidos 54 dos maiores artistas do mundo com artistas em ascensão de todo o mundo.