Arroz americano da Mars, preparados para panquecas da PepsiCo, esfregões de aço inox da brasileira Bombril e papel higiénico da Santher, camisolas (uma da Gucci, outra da H&M), cerveja portuguesa Quinas e tantos outros produtos assumiram o erro: perpetuavam estereótipos através de nomes e embalagens, desde as prateleiras de supermercados às lojas de luxo (físicas e online). As reacções por todo o mundo ao brutal assassinato do afro-americano George Floyd, em maio, assim como os movimentos contra o racismo, nomeadamente o mais expressivo Black Lives Matter, ajudaram à mudança. Efeito na indústria: temendo a repulsa, as multinacionais apressaram-se a rebaptizar os itens de grande consumo com eventuais conotações racistas – e a Knorr juntou-se à lista em meados deste mês.

"Como o termo Molho Cigano [à base de tomate e vegetais] podia ser interpretado negativamente, decidimos dar um novo nome a este molho apenas comercializado na Alemanha", explica à SÁBADO o departamento de comunicação da Unilever (em Portugal Unilever Fima), que detém a Knorr. Passará a chamar-se Molho de Paprica ao Estilo Húngaro, em resposta às críticas das comunidades de etnia cigana (Roma e Sinti), que contestaram a designação original.