Preços da habitação desaceleram no 1.º trimestre pela 1.ª vez em quase 2 anos

Esta foi a primeira desaceleração do Índice de Preços da Habitação desde o segundo trimestre de 2024.

Os preços da habitação aumentaram 17,8% no primeiro trimestre, em termos homólogos, menos 1,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior e registando a primeira desaceleração em quase dois anos, divulgou esta terça-feira o INE.



Habitação Viola Lopes/AP

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta foi a primeira desaceleração do Índice de Preços da Habitação (IPHab) desde o segundo trimestre de 2024.

Nos primeiros três meses de 2026, o aumento dos preços foi mais expressivo nas habitações existentes (19,7%) que nas habitações novas (12,6%).