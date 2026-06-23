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Preços da habitação desaceleram no 1.º trimestre pela 1.ª vez em quase 2 anos

Lusa 11:39
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Esta foi a primeira desaceleração do Índice de Preços da Habitação desde o segundo trimestre de 2024.

Os preços da habitação aumentaram 17,8% no primeiro trimestre, em termos homólogos, menos 1,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior e registando a primeira desaceleração em quase dois anos, divulgou esta terça-feira o INE.

Habitação
Habitação Viola Lopes/AP

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta foi a primeira desaceleração do Índice de Preços da Habitação (IPHab) desde o segundo trimestre de 2024.

Nos primeiros três meses de 2026, o aumento dos preços foi mais expressivo nas habitações existentes (19,7%) que nas habitações novas (12,6%).

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