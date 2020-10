Preço da gasolina cai para mínimos de quase cinco meses na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão voltar a ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, numa altura em que os preços do petróleo se encaminham para registar o seu pior mês desde março, devido ao impacto que a propagação do coronavírus poderá ter na procura pela matéria-prima.De acordo com os cálculos do Negócios, existe margem para uma redução de quase 2 cêntimos no preço da gasolina simples 95 para os 1,3708 euros por litro, o que representa o menor valor desde as últimas semanas de junho.No caso do gasóleo simples, a tendência será semelhante. As contas, que têm por base os preços internacionais de ambos os ativos, apontam para uma queda de 1 cêntimo no preço do gasóleo simples, em Portugal.

Saiba mais em Jornal de Negócios