Powerful Brand: “As marcas não podem ficar pelas narrativas, têm de atuar”

As marcas não podem ficar pelas narrativas, têm de atuar em conformidade com o que definem e proclamam em termos de missão e de valores.

"Hoje em dia, em termos de marketing, à medida que os negócios, as marcas, os produtos ou serviços se tornam menos diferenciados, há esta necessidade de as marcas terem uma capacidade de resposta que passa pela inovação, a sustentabilidade, a reinvenção de um novo propósito", referiu Bárbara Gomes, diretora Estudos Setoriais da Marktest e responsável por esta ferramenta Powerful Brand-Marcas com Valor, durante o primeiro webinar sobre O Poder das Marcas, que foi moderado por Eduardo Dâmaso, diretor da revista SÁBADO.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Bárbara Gomes explicou que este novo estudo tem como propósito a medição do valor da marca, "tornando tangível métricas que são decisivas e que passam pela ética, a relevância, o compromisso, a sustentabilidade entre dez itens. São métricas importantes para que os marketers possam ir acompanhando a evolução das suas marcas junto do que é a perceção dos consumidores".Considera que as forças da mudança são imparáveis e que as marcas vão ser obrigadas a repensar e a reinventar o posicionamento das suas marcas, e dos seus produtos e serviços. "A marca terá de ser mais inovadora, sustentável, com mais e melhores contribuições para a sociedades e de resposta aos anseios dos consumidores", garante Bárbara Gomes.As marcas não podem ficar pelas narrativas, têm de atuar em conformidade com o que definem e proclamam em termos de missão e de valores. Implica assumir "compromissos de marca tendo em conta os impactos, minimizando, por exemplo, os efeitos no meio ambiente com novas soluções, procurando novos materiais e matérias-primas, novas embalagens, novos produtos. O que vai ter um grande impacto porque obriga a novos modelos de negócio das marcas", afirma Bárbara Gomes.