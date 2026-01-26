Portugal terminou 2025 com receitas recorde de 29,4 mil milhões de euros no turismo

O valor está em linha com o esperado. O secretário de Estado do Turismo revelou que as receitas atingiram 29,4 mil milhões de euros no ano passado, crescendo 6,1% face a 2024, mas significa um abrandamento em relação ao salto anterior.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

29,4 mil milhões de euros. Estas foram as receitas turísticas com que Portugal terminou o ano de 2025, um novo recorde histórico e que evidencia a atração do território nacional ao público estrangeiro. O montante foi confirmado por Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, no evento EstorilTalks, que decorreu no Hotel Londres.



Pedro Machado revelou que as receitas se aproximaram dos 30 mil milhões de euros. Mariline Alves

Este valor está em linha com o montante que tinha sido avançado por Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, ao Diário de Notícias, ainda antes do ano terminar. Tendo em conta os 27,7 mil milhões de euros de receitas atingidas em 2024 pelo setor turístico, trata-se de um salto de 6,1%, abaixo dos 8,8% do ano anterior, mas em linha com a ideia do abrandamento do crescimento que tem vindo a ser referida pelos líderes das entidades do turismo português.

"Portugal tem hoje valores muito substantivos", disse Pedro Machado, acrescentando que foram registados 31 milhões de turistas internacionais no país e 82 milhões de dormidas. Ainda assim, o governante admitiu que estes números podem "pecar por defeito", uma vez que não são contabilizadas dormidas em espaços com menos de 10 camas. "Podemos estar a falar num défice de 20 milhões de dormidas", afirmou no evento.

Pedro Machado adiantou ainda que o turismo tem um peso direto de 14% no Produto Interno Bruto (PIB) português, e que o peso indireto pode mesmo chegar aos 16% quando analisadas outras variantes ligadas ao setor. Afinal, um estudo recente a Universidade Europeia aponta que o turismo impacta 49 atividades económicas. "Isso faz com que Portugal, juntamente com Espanha, seja a maior placa recetora de turismo do mundo", vincou.