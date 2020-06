Pandemia trouxe mais 100 mil desempregados em Portugal

Já se sabia que os números do desemprego iriam disparar em consequência da pandemia do novo coronavírus, mas agora o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) veio quantificar a dimensão do estrago: no final do passado mês de maio, o número de desempregados fixou-se em 408.934, mais 103.763 pessoas sem emprego (um aumento de 34%) do que no período homólogo.Este aumento de mais de uma centena de milhar aconteceu sobretudo nos últimos meses, já que entre fevereiro e maio o agravamento superou os 93 mil. Em fevereiro, ainda antes da pandemia, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal era pouco superior a 315 mil.(Notícia em atualização)