Ouro ultrapassa os 5 mil dólares por onça pela primeira vez

Depois de ter ameaçado na sexta-feira, o ouro supera a barreira simbólica dos 5 mil dólares. Desde o início do ano que o metal "amarelo" já valorizou 16%.

A negociação de ouro ao preço corrente (spot) superou a barreira dos 5.000 dólares por onça pela primeira vez. Às 23:08 horas, o ouro negociava com uma valorização de 0,55% para os 5.015,13 dólares por onça. Este arranque positivo de negociação nesta semana coloca a valorização do ouro, desde o início do ano, acima dos 16%.

No final da semana passada, o ouro aproximou-se de forma significativa da barreira dos 5.000 dólares com uma valorização semanal de 8%.

As tensões comerciais ainda por dissipar – e com os EUA a ameaçarem o vizinho Canadá a propósito de um acordo comercial com a China – e um dólar mais fraco, que potencia a procura dos metais preciosos por investidores de outras divisas, continuam a dar impulso ao ouro... e não só. À mesma hora, a prata valorizava 1,30% para os 104,54 dólares por onça. A prata superou pela primeira vez a barreira dos 100 dólares por onça na negociação "spot" na sexta-feira.

"A oferta de ouro simplesmente não é suficiente para a diversificação face às tensões do mercado e da política dos EUA, o que torna os tetos de preços bastante frágeis", analisava Ahmad Assiri, da área de estratégia do grupo Pepperstone, no final da semana passada, citado pela Bloomberg.

Por exemplo, o banco central da Polónia aprovou, na semana passada, a compra de 150 toneladas de ouro para enfrentar a instabilidade geopolítica que tem afetado os países.

O ouro teve, em 2025, o melhor ano desde 1979. No ano passado, ultrapassou a marca dos 3.000 e dos 4.000 dólares por onça – tendo começado o ano nos 2.632 dólares. Vários analistas já apontavam para a chegada aos 5.000 dólares no decorrer de 2026, mas as melhores estimativas apontavam apenas para o final do primeiro trimestre.