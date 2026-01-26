Benfica e NOS confirmam negociações para acordo de direitos televisivos

Acordo será para as próximas duas épocas, antes de entrar em vigor a centralização dos direitos televisivos.

A SAD do Sport Lisboa e Benfica e a NOS confirmaram nesta segunda-feira de manhã, antes da abertura dos mercados, que estão em negociações relativamente a um acordo para os direitos televisivos das próximas duas épocas dos encarnados.



Neste fim de semana, o jornal Record avançou que o Benfica e a operadora de telecomunicações tinham chegado a um acordo, cujos valores rondarão os 100 milhões de euros para as duas épocas desportivas (2026/27 e 2027/28).

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que se encontra em negociações com a NOS, SGPS, S.A. com vista à celebração de um acordo de direitos televisivos referente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28", informa o clube da Luz num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Pouco depois, também a Nos confirmava num outro comunicado à CMVM as negociações em curso.

Na informação avançada ao regulador, nenhuma das partes avança valores para o potencial acordo.

As duas épocas desportivas que estão a ser discutidas dizem respeito ao período antes da entrada em vigor da centralização dos direitos audiovisuais dos clubes de futebol.

O Benfica e a NOS assinaram, em 2015, um acordo para assegurar os direitos de transmissão dos jogos de futebol do clube por um período de 10 anos e num contrato de 400 milhões de euros. O acordo tinha uma duração inicial de três anos, podendo ser renovado anualmente. O contrato termina no final da atual época desportiva.