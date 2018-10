Comissão Europeia deu um prazo máximo de três semanas para que o governo italiano refazer o plano orçamental. A "não deve ser uma surpresa para ninguém", disse Moscovici.

A Comissão Europeia rejeitou, esta terça-feira, o plano orçamental de Itália para 2019 e deu ao Governo italiano três semanas para apresentar um novo orçamento. O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, acredita que a decisão não surpreende nem os mais desatentos, mas o governo italiano não parece disposto a ceder e diz que o Orçamento não é para agradar a Bruxelas. A Itália tornou-se desta maneira o primeiro país a ver o seu projeto orçamental "chumbado" pela Comissão Europeia desde que, em 2013, no âmbito da crise da dívida soberana, implementou novas políticas económicas e orçamentais.



"Hoje, pela primeira vez, a Comissão é obrigada a pedir a um país da área do euro que reveja o seu projecto de plano orçamental", declarou o vice-presidente da Comissão para o Euro Valdis Dombrovskis, durante uma conferência de imprensa. "Mas não vemos outra alternativa senão solicitar que o governo italiano o faça. Adoptámos um parecer que dá à Itália um prazo máximo de três semanas para apresentar um projecto revisto do orçamento para 2019", acrescentou.



Dombrovskis deu, desta forma, dar seguimento ao aviso lançado esta segunda-feira pelo comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici. No Twitter, o político francês considera que a tomada de posição de Bruxelas "não deve ser uma surpresa para ninguém, pois o plano orçamental do governo italiano representa um desvio claro e intencional dos compromissos assumidos por Itália em Julho último". "A porta não está fechada", garantiu ainda assim, reforçando: "desejamos continuar o nosso diálogo construtivo com as autoridades italianas".



O governo italiano parece não se atemorizar com a decisão da Comissão Europeia. "É a primeira manobra italiana que não agrada à União europeia. não me surpreendo: é a primeira manobra italiana que é escrita em Roma e não em Bruxelas", escreveu no Facebook o vice primeiro-ministro, Luigi Di Maio, dizendo que exige que o governo e o povo italiano sejam respeitados. Ainda assim, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, já avisou que não vai haver mudanças significativas no documento e disse que o executivo não tem plano B.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLuigiDiMaio%2Fposts%2F1950064895030047&width=500" width="500" height="299" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>



Com Lusa