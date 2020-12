OE2020: Pagamentos em atraso caem para 725 milhões de euros

Os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 725,4 milhões de euros no final de novembro, uma diminuição de 312,4 milhões de euros face ao período homólogo de 2019, segundo a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada.

"No final de novembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 725,4 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 312,4 milhões de euros relativamente ao período homólogo", indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A mesma informação adianta que para a evolução homóloga, contribuíram, sobretudo, os Hospitais EPE, que registaram uma redução de 357,8 milhões de euros, "parcialmente compensada pelo aumento de 40,7 milhões de euros na Administração Regional".

Na comparação com o mês anterior, os pagamentos em atraso (onde se incluem os que estão em falta há mais de 90 dias) registaram um aumento de 46,7 milhões de euros, com a DGO a assinalar que para esta variação mensal, o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE, com um aumento de 55,4 milhões de euros.