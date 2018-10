A dotação para este ministério foi ainda negociado por Castro Mendes. O cabaz vai agora ser gerido por Graça Fonseca.

O Ministério da Cultura terá disponível, em 2019, mais 56 milhões de euros, um aumento de 12,6% relativo ao valor gasto pela pasta agora liderada por Graça Fonseca em 2018. Ainda assim, este não corresponde aos 1% do orçamento total definidos pelo ex-ministro como objectivo.



"O ano de 2019 representa mais um valioso reforço na trajetória de crescimento (+12,6% face a 2017), de investimento e de consolidação das estruturas públicas, num eixo plural de apoio à criação artística e à valorização do património com o objetivo de garantir um acesso cada vez mais alargado à Cultura", pode ler-se no relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2019.



No entanto, e com o Estado a prever gastar 121.822.224.559,00 euros no próximo ano, a despesa com a cultura perfaz 0,41% do orçamento total. É um tiro ao lado do objectivo definido por Luís Filipe Castro Mendes de reservar 1% para a pasta que administrava até este domingo.



No mesmo documento, o Executivo de António Costa afirma que, desde que tomou posse, já reforçou o orçamento para a cultura em 39,6%.



A dotação para este ministério foi ainda negociado por Castro Mendes, numa maratona de 11 horas no Conselho de Ministros extraordinários no último sábado. O cabaz vai agora ser gerido por Graça Fonseca.



Este é o quarto e último Orçamento do Estado deste Executivo, negociado antes das eleições legislativas do próximo ano. Estruturado num aumento dos rendimentos e da recuperação das progressões nas carreiras, este tem sido classificado pela oposição como "eleitoralista".



O Governo tem-se defendido, ao afirmar que este é um Orçamento de reposição de rendimentos que não viola metas orçamentais. Contas feitas, Centeno espera fechar 2019 com um défice de 0,2%, um crescimento da economia de 2,2% e uma dívida pública a tocar os 117% do Produto Interno Bruto.