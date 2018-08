Novo Banco volta aos prejuízos nos primeiros seis meses de 2018

O Novo Banco regressou aos prejuízos no acumulado do primeiro semestre, depois de, nos primeiros três meses, ter apresentado lucros de 60,9 milhões. O presidente executivo, António Ramalho, tinha alertado, em Junho, que a rentabilidade iria continuar a sofrer. O resultado negativo, ainda não quantificado, será contudo inferior aos 290 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado.

Segundo informações confirmadas pelo Negócios, o conselho geral e de supervisão do Novo Banco – o órgão com funções de fiscalização no banco liderado por Byron Haynes – aprovou as contas semestrais da instituição financeira, que serão alvo de divulgação pública esta quinta-feira, 23 de Agosto.

