Novo Banco enviou documento ao Governo em que previa muito menos perdas

Corria o processo de venda do Novo Banco quando ao Ministério das Finanças e ao Banco de Portugal chegou um documento, em papel, oriundo da administração do Novo Banco. Nesse documento estava uma estimativa das perdas que a administração do banco, a partir de informação prestada pelos serviços, admitia que poderiam acontecer nos activos cobertos pela garantia pública: crédito mal parado, imobiliário e terrenos executados a devedores e unidades de participação em fundos de reestruturação de devedores.

As estimativas da administração já então liderada por António Ramalho – que entrou para a liderança executiva do Novo Banco em Agosto de 2016, ainda sob tutela do Fundo de resolução – permitiam concluir que menos de metade dos 3,89 mil milhões de euros do chamado mecanismo de capital contingente, segundo apurou a SÁBADO junto de fontes que acompanharam o processo.

O mecanismo é a garantia pública que o Fundo de Resolução – um fundo público alimentado pelas contribuições da banca – aceitou prestar ao Lone Star, que não prescindia dela para comprar o banco. A realidade nos três anos seguintes à venda seria, contudo, muito diferente: o banco consumiu três quartos da garantia, com os contribuintes a emprestarem cerca de 2 mil milhões de euros ao Fundo de Resolução para este injectar no Novo Banco.

O Ministério das Finanças parece ter valorizado esta informação e as salvaguardas do acordo de venda, factores que levaram o primeiro-ministro a desvalorizar publicamente os riscos no momento da venda. Mas várias fontes ouvidas pela SÁBADO, que acompanharam o processo negocial, apontam que era difícil prever outro desfecho que não fosse o uso amplo ou quase total da garantia. E nas reuniões durante as negociações houve quem avisasse frontalmente para esse risco: a Comissão Europeia.

