Negócios oferece edição e arranca com projeto de IA

A Inteligência Artificial é um desafio que o Negócios aceita e cá estará, como sempre, para fazer a sua parte. Vá sexta-feira às bancas e peça o seu jornal. É um gosto oferecê-lo. A si.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Nesta data, o Negócios, um nativo digital, comemora o 23º aniversário da sua edição impressa diária. E aproveita a ocasião para celebrar as suas origens pioneiras, tanto no domínio da informação económica como no da utilização da tecnologia (fomos um dos primeiros sites noticiosos do país), com uma edição oferecida que estará dia 29 de maio nas bancas dedicada à Inteligência Artificial (IA). Esta edição serve igualmente de lançamento para a iniciativa editorial IA - O que vem a seguir, que se prolongará no tempo.



Setor da construção aposta na indústria, segundo o jornal Negócios Duarte Roriz

A IA generativa, sabe-se, está a mudar o mundo a um ritmo acelerado em todas as suas dimensões. O que ainda está por conhecer é o alcance destas transformações e a forma como vão impactar o quotidiano das pessoas, e empresas, as relações entre Estados, mexer com as soberanias nacionais e, no fim da linha, dos equilíbrios mundiais, embora tenhamos consciência da sua complexidade. Ou seja, os desafios são múltiplos e irão apresentar-se continuamente.

O Negócios, ciente desta realidade emergente decidiu assumir a IA como um dossiê estruturante do ponto de vista editorial, lançando um projeto cuja natureza é semelhante ao da iniciativa Sustentabilidade 20|30.

A edição que lhe oferecemos nas bancas serve de pontapé de saída para esta iniciativa em que vamos envolver as mais diversas áreas que interagem com a IA, contando desde já com o importante apoio de um conselho estratégico que será liderado por Manuel Dias, CTO do Estado e presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado e terá representantes de todos os setores da sociedade.

O conselho estratégico irá ajudar-nos a identificar temas e a promover o debate em torno da IA, até porque esta tecnologia se afigura determinante para o futuro do país em todos os domínios, particularmente no económico.

Esta edição é um aperitivo do que aí vem em termos jornalísticos. Pretendemos questionar e desafiar, como a única certeza de que não temos certeza alguma. Sabemos, isso sim, que o conhecimento nos poderá colocar coletivamente um passo à frente. Aliás, a tecnologia é uma das áreas em que a incontornável geografia periférica de Portugal não é um inconveniente. Antes pelo contrário é uma vantagem que pode ser aproveitada. A IA é um desafio que o Negócios aceita e cá estará, como sempre, para fazer a sua parte.

Na sexta-feira vá às bancas e peça o seu Negócios. Temos gosto em oferecê-lo. A si.