A facturação do negócio de gestão de lugares de estacionamento pôs o pé no acelerador em 2017, e disparou 10,6% - mais do triplo de Espanha, que avançou 3%. Em 2018 espera-se um ritmo de subida mais brando mas ainda assim bem à frente de "nuestros hermanos": um crescimento de 8% que compara com 2,9% em Espanha, nota um estudo da Informa D&B.

O mercado de lugares de estacionamento em Portugal atingiu o ano passado os 125 milhões de euros, que comparam com os cerca de mil milhões do país vizinho. Os números ficam bastante acima do crescimento que era projectado o ano passado, de 4,5%. Em terras lusas, o número de lugares de estacionamento cifra-se, ainda assim, nos 305.000, abaixo dos 1,5 mil milhões de lugares que se encontram espalhados por Espanha.

Por cá, o estacionamento em estrutura é responsável pela maior fatia de facturação, 82 milhões de euros, enquanto o estacionamento regulado à superfície ficou pelos 43 milhões. Este último segmento é, contudo, aquele que mais cresce: disparou 19,4% entre 2016 e 2017, bastante acima da subida de 6,5% do estacionamento de estrutura.



De acordo com o mesmo estudo, há outra componente neste mercado na qual Portugal supera Espanha: a concentração deste mercado em território nacional é de 81,4%, substancialmente superior aos 52,6% de Espanha.