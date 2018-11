Economista Filipe Garcia considera que alertas recentes das instituições têm como destinatários bancos e particulares e diz que a situação em Portugal não se pode comparar com outras cidades.

A agência de notação financeira Moody's acredita que Portugal vai liderar a subida nos preços das casas até 2020, estimando subidas de 7% a 8%. "Portugal, Holanda e Irlanda deverão ser os que mais irão beneficiar com a valorização dos preços das casas nos próximos dois anos", explicou a agência ao Dinheiro Vivo, esta quinta-feira.



A opinião da agência surgiu depois do Banco de Portugal revelar, no último Relatório de Estabilidade Financeira, que "após um período de redução dos preços no segmento residencial começaram a surgir alguns sinais de sobrevalorização destes preços [das casas] em termos agregados na segunda metade de 2017". Serão estas duas informações indicativas que Portugal estará perante uma situação de bolha imobiliária?



Em declarações à SÁBADO, o economista Filipe Garcia desmistificou a situação. "Não é evidente que estejamos propriamente numa situação de bolha imobiliária, sobretudo generelizada. Há uma alta de preços, que aceleraram a subida, mas não me parece que configure uma bolha, até comparando com outras cidades a nível internacional", explicou, acrescentando: "Não estou certo que haja muito mais subidas a partir dos níveis actuais".



Para o especilista, estes alertas do Banco de Portugal têm dois destinatários: "os bancos e os particulares". "Aos bancos, avisa-se para não se exporem em demasia ao risco, como no pré-troika, o que levou a muito malparado no imobiliário, sobretudo comercial e industrial. Quanto aos particulares, os avisos focam muito na capacidade de as famílias conseguirem honrar os compromissos caso se verifique uma subida dos juros ou uma perda de rendimento familiar", detalhou.



Preços estão a aumentar desde 2016

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística indicam que o preço das casas aumentou mais de 16% desde o início de 2016 de maneira geral. Mas em Lisboa e no Porto os números disparam: mais 47% na capital e 34% na cidade invicta, consequência de maior disponibilidade de crédito, crescimento económico e do turismo. Mas os números parecem tornar-se incomportáveis para muitos portugueses, uma situação que o economista recorda seria ainda mais difícil se o País não vivesse num contexto de "taxas de juro baixas e bancos dispostos a emprestar". "A subida de preços já impede muitas famílias de comprarem a casa ou o apartamento que queriam, mas isso não é uma situação nova, pelo contrário, é muito frequente a nível internacional", frisou Filipe Garcia. Toda esta situação, diz o especialista, pode levar Portugal a ficar mais perto da média europeia no que toca à posse de casa própria. "Em muitas cidades europeias, a regra é o arrendamento e não a aquisição".



No referido relatório, o Banco de Portugal defende que a retirada dos estímulos à economia e a subida gradual das taxas de juro nos próximos anos acabará por ajudar a estabilizar os preços das casas. Filipe Garcia tem uma opinião menos optimista e considera que os factores que podem levar a uma estabilização "poderão não ser os melhores": "subidas de preços demasiado rápidas, desaceleração económica, perda de confiança, recuo no turismo e aumento do desemprego."