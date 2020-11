Mutualistas influentes pedem dinheiro público para salvar o Montepio

Um grupo de subscritores conhecidos da Associação Mutualista Montepio Geral fez hoje um apelo público ao Governo para o que considera ser o inevitável uso do dinheiro dos contribuintes para salvar a instituição que concentra as poupanças de mais de 600 mil pessoas. O grupo não tem soluções concretas, mas alguns dos seus membros admitem a criação de garantias públicas para salvaguardar as poupanças dos mutualistas ou para apoiar o financiamento de um plano de reequilíbrio do maior activo da Mutualista, o Banco Montepio.

O grupo é constituído por pessoas que estiveram nas duas listas de oposição à administração de Tomás Correia na Mutualista, que obtiveram a maior parte dos votos nas últimas eleições mas não se conseguiram unir. João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal, João Proença, ex-secretário-geral da UGT, Fernando Ribeiro Mendes, ex-governante e ex-administrador da mutualista e o empresário e economista Pedro Côrte Real estão na lista de mais de 30 subscritores.

Quer na declaração escrita – que foi também enviada ao Governo –, quer nas intervenções hoje à tarde, os subscritores não pouparam nas palavras quando caracterizaram a situação da Mutualista Montepio. É preciso um "plano de emergência" para solucionar uma situação "extremamente difícil" e "preservar os interesses dos associados" e a própria instituição mutualista que existe há quase 200 anos. "Se [o plano] não acontecer podemos entrar num caminho de irreversibilidade cerca e pôr em causa a instituição", afirmou na apresentação Mário Valadas, um dos subscritores.

Este plano tem necessariamente de envolver o Governo, indicam os subscritores – por outras palavras, tem de envolver recursos públicos, algo assumido de forma clara ao longo da apresentação. Eugénio Rosa, economista da GCTP e um dos subscritores, argumentou que o Governo tem responsabilidades nesta matéria, uma vez que a tutela sobre a gestão da mutualista tem sido do Ministério da Segurança Social, que permitiu, por exemplo, que a AMMG pudesse violar o limite de 10% de aplicação de capital dos mutualistas num só activo (o problemático Banco Montepio vale cerca de dois terços do activo da AMMG).

Mário Valadas lembrou ainda a responsabilidade já assumida em declarações de governantes. "Membros do Governo já no passado fizeram declarações claras no sentido de preservar os interesses dos associados", disse. Em Março de 2018, no Parlamento, o primeiro-ministro António Costa afirmou "faremos tudo para proteger as 600 mil famílias que confiaram numa instituição e que têm aí as suas poupanças", referindo-se à AMMG. Para João Costa Pinto, que também falou na apresentação via Zoom, "não se está a pedir nada que seja irrazoável" e que o apoio a instituições importantes do ponto de vista sistémico é comum a vários países.

O consenso sobre a urgência de uma intervenção articulada com o Governo não vem com uma solução técnica fechada sobre como fazê-lo. Falando a título pessoal, Costa Pinto referiu que o mais importante é recuperar capital para o accionista em apuros, a Mutualista, através da recuperação do seu maior activo, o Banco Montepio – ou seja, crucial é agir no banco. Uma hipótese ventilada pelo ex-governador do Banco de Portugal é a de tirar os activos problemáticos do balanço do banco – maus créditos, entre outros – e colocá-los num veículo para ir sendo gerido "com tempo". O financiamento desse caminho poderia envolver uma garantia pública, por exemplo.

Outra das medidas admitidas foi a criação de uma garantia pública para as poupanças dos mutualistas. Os depósitos dos clientes do Banco Montepio estão cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos (que cobre até 100 mil euros), mas o seu accionista AMMG não é um banco e os seus associados não beneficiam de cobertura. A ideia de criar essa garantia seria dar confiança aos mutualistas, que nos últimos anos têm correspondido cada vez menos aos planos da administração para captação de poupanças.

Os subscritores defendem que a intervenção com recursos públicos consiga preservar o controlo accionista do banco pela AMMG e não belisque o capital ou mesmo os juros dos seus associados. "Já não há mais capitais dos associados para pôr no banco", afirmou Manuel Ferreira, membro do Conselho Geral da Mutualista. Não porque não haja esse dinheiro, precisou, mas porque "já foi ultrapassado" o que é o nível de risco admissível de empenhamento dessas poupanças num só activo. A pergunta sobre se os mutualistas não poderiam ser chamados a partilhar o fardo do plano – sacrificando parte dos juros das suas poupanças na AMMG – ficou sem resposta.

No documento escrito fica claro que, para os subscritores, a situação de urgência da Mutualista e a má situação do seu banco "decorre de erros sucessivos de administração ao longo dos anos e nada tem a ver com as consequências económicas extremamente adversas causadas pela pandemia". Eugénio Rosa, que foi muito crítico da administração de Tomás Correia, lembrou os "negócios ruinosos" feitos com as poupanças dos mutualistas, como a compra do Finibanco em 2010 (por um valor largamente superior ao da avaliação dos consultores) e da seguradora Real.

Mas se os desequilíbrios financeiros do grupo Montepio já eram públicos antes da pandemia, esta agravou muito o problema, "podendo representar a machadada final na instituição se não houver uma alteração drástica no caminho que tem vindo a ser seguido", apontam os subscritores no documento.



Durante a apresentação a questão da impopularidade dos apoios públicos à banca foi contornada e o sentimento geral foi de que a intervenção pública é inevitável caso se queira evitar o colapso do universo Montepio. "Entre fundos de garantia [pública] até transferências financeiras [públicas] há várias soluções alternativas, que serão tão mais gravosas quando mais tarde se fizer alguma coisa", afirmou Manuel Ferreira.