De acordo com o Eurostat, apenas os dinamarqueses têm uma carga fiscal sobre os preços da electricidade superior à dos portugueses.

Mais de metade da fatura da eletricidade das famílias em Portugal vai para taxas e impostos. Mais precisamente 55%, segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), que conclui que apenas os dinamarqueses, com cerca de 68% de impostos, pagaram mais do que os portugueses no primeiro semestre.



Com base nesses dados, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fez esta terça-feira uma análise detalhada à componente dos preços e concluiu que os impostos representam apenas 19% da factura. São os custos políticos que têm o maior peso: 36%. Entre estes custos encontram-se as rendas municipais e subsídios às energias renováveis.



