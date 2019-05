Maior rede móvel britânica afasta Huawei do 5G

A EE, a maior rede de comunicações móveis do Reino Unido, decidiu retirar a Huawei do lançamento do 5G depois de a Google ter dito que ia cumprir com as limitações impostas pelos EUA na relação das empresas americanas com a Huawei. A informação foi avançada pelo Financial Times e representa mais uma má notícia para a operadora chinesa.

A EE, que pertence à BT, a antiga British Telecom, vai apresentar os seus planos para o 5G na próxima semana com telemóveis da Samsung e OnePlus, deixando de fora a Huawei, revela o Financial Times.