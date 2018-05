Inflação dispara para 1% em Maio com aumento dos combustíveis

A taxa de inflação passou de 0,4%, em Abril, para 1% um mês depois, revelou esta quarta-feira o INE.

A taxa de inflação em Portugal disparou de 0,4%, em Abril, para 1% este mês, revelou esta quarta-feira, 30 de Maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).



A contribuir para esta evolução estiveram essencialmente dois factores. Por um lado o efeito de calendário, com a Páscoa este ano a calhar em Abril e em 2017 em Maio. Mas reflecte também a subida "recente dos preços dos combustíveis", refere o INE.



Ainda esta semana, os preços dos combustíveis completaram 10 semanas consecutivas de aumentos, atingindo máximos de 2014. A justificar esta evolução esteve o aumento das matérias-primas no mercado internacional e a queda do euro.



O INE revelou assim a estimativa rápida da evolução dos preços no consumidor este mês, prevendo-se que revele os dados definitivos no dia 12 de Junho.