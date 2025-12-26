Sábado – Pense por si

Dinheiro

Há 15 anos que não se vendiam tantas casas novas

SÁBADO
SÁBADO 18:50
Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
As mais lidas

Numa altura em que os preços da habitação continuam a escalar, o número de transações também tem aumentado. No caso dos imóveis a estrear, atingiu-se mesmo o número mais elevado desde o último ano antes da intervenção externa.

Foram quase 25 mil as casas novas vendidas nos primeiros nove meses deste ano, um número que não era visto desde 2010, quando em igual período foram transacionados mais de 32.500 imóveis a estrear, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Após o máximo da série observado em 2010, o número de casas novas vendidas caiu drasticamente, coincidindo com o período de intervenção da troika. 

casas, prédios, imobiliário
casas, prédios, imobiliário João Cortesão

Leia mais no

Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Há 15 anos que não se vendiam tantas casas novas