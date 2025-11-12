Há 15 a 20 mil donos de carros que vão pagar IUC duas vezes em dois meses

Os proprietários de viaturas com matrícula de dezembro terão de pagar o imposto no último mês deste ano e novamente em fevereiro.

As novas regras para o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC), conhecido como o "selo do carro", determinam que a cobrança seja feita em fevereiro, deixando de ocorrer no mês de matrícula do veículo. O próximo ano marca a estreia destas novas regras.



A transição fará com que os proprietários de viaturas com matrícula de dezembro tenham de pagar o imposto no último mês deste ano e novamente em fevereiro.

Segundo indicaram as associações do setor ao Jornal de Notícias (JN), serão cerca de "15 mil a 20 mil" os proprietários nesta situação.

A mudança nas regras do pagamento do IUC é particularmente gravosa para os stands, uma vez que têm de liquidar o imposto dos veículos em stock, passando agora a ter de o fazer num só mês em vez de, como atualmente, pagarem nos meses de matrícula.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, justificou a medida como sendo uma simplificação fiscal e que evita "esquecimentos involutários".