O Governo vai gastar mais de 116 milhões de euros em deslocações e estadas do pessoal dos serviços integrados e fundos autónomos dos ministérios e dos Encargos Gerais do Estado, nos quais estão a Presidência da República e o Parlamento. Segundo o Correio da Manhã , o OE2019 aponta para um aumento de 31% dos encargos com viagens: mais 27 milhões de euros.O Ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, lidera as subidas em termos percentuais, com um crescimento das verbas de 53%. Já a Justiça perde 30% da verba relativamente a 2018.Saiba tudo sobre este tema na edição de domingo do Correio da Manhã