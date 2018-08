Governo aprova alargamento das pensões antecipadas

O Governo aprovou esta quinta-feira, em conselho de ministros, dois diplomas relacionados com o cálculo e o acesso às pensões antecipadas.

Em Outubro entrará em vigor o diploma que prevê que as pessoas que têm 46 anos de carreira possam reformar-se sem penalizações se tiverem começado a trabalhar aos 15 ou 16 anos (em vez dos actuais 14 anos exigidos).

De acordo com as estimativas do Governo esta nova regra pode beneficiar mil a duas mil pessoas, no próximo ano, com um custo de 4 a 5 milhões de euros.