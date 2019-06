O Governo vai avançar, de forma a vigorar no segundo semestre, com o alargamento do fim do corte na pensão antecipada dos trabalhadores do Estado que descontam para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) e que aos 60 anos de idade completem pelo menos 40 de serviço.

Leia toda a notícia no Correio da Manhã.