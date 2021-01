Formação retira mais de 100 mil pessoas dos números de desemprego

O número de desempregados registados está a baixar, mas tal deve-se ao número de pessoas encaminhadas para programas de formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), avança o Jornal de Notícias Segundo o mesmo, nos meses de outubro e novembro em que o desemprego caiu, foi registado um aumento de 32% no número de inscritos em programas ocupacionais para desempregados, para cerca de 108 mil, o maior número de inscritos nos últimos quatro anos - e quem frequenta estes planos não conta para o desemprego oficial.

Ao jornal, o Ministério do Trabalho refere que a tendência de diminuição do desemprego tem sido resultado do "abrandamento dos fluxos de novas inscrições" e da "aceleração dos fluxos de saída", nos quais se incluem as "colocações em emprego" e os "encaminhamentos para medidas ativas de emprego e formação".